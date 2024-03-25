На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
Вам будет интересно
Об этом 20 марта сообщает Госавтоинспекция. На 120-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вводится ограничение на движение автомобилей. Речь идет об...
20.03.2024 138
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- транспортные развязки км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
- км 64-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;
- км 142, км 163-164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных вех в грунт;
- км 27-28 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена шумозащитных экранов;
- км 14 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км-35+500 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.
Р-23 «Псков»:
- км 35-42 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 09:30 до 18:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;
- км 48-45 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:30 до 17:00,очистка и мойка ШЗЭ от пыли и грязи.