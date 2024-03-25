На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

транспортные развязки км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 64-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;

км 142, км 163-164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных вех в грунт;

км 27-28 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена шумозащитных экранов;

км 14 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км-35+500 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.

Р-23 «Псков»: