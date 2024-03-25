На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 марта

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • транспортные развязки км 82, км 85, км 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;
  • км 64-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;
  • км 142, км 163-164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи;

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка сигнальных вех в грунт;
  • км 27-28 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена шумозащитных экранов;
  • км 14 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км-35+500 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.

Р-23 «Псков»:

  • км 35-42 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 09:30 до 18:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;
  • км 48-45 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:30 до 17:00,очистка и мойка ШЗЭ от пыли и грязи.
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