Участок КАД на подъезде к Кронштадту будет перекрыт до 18 апреля

Об этом 20 марта сообщает Госавтоинспекция.

На 120-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вводится ограничение на движение автомобилей. Речь идет об участке трассы на подъезде к Кронштадту, передает Госавтоинспекция.

Дорожно-ремонтные работы ведутся с 18 марта 2024 года и, в течение месяца будет организована временная схема реверсивного движения по внутреннему кольцу – по одной полосе в каждом направлении, — указано в сообщении.