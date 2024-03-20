Участок КАД на подъезде к Кронштадту будет перекрыт до 18 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом 20 марта сообщает Госавтоинспекция.

На 120-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вводится ограничение на движение автомобилей. Речь идет об участке трассы на подъезде к Кронштадту, передает Госавтоинспекция.

Дорожно-ремонтные работы ведутся с 18 марта 2024 года и, в течение месяца будет организована временная схема реверсивного движения по внутреннему кольцу – по одной полосе в каждом направлении, — указано в сообщении.
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