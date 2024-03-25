В Ленобласти начался промысел салаки

За качеством улова следит Госветслужба Ленобласти.

В Ленинградской области начинается добыча балтийского подвида атлантической сельди салаки. Первые судна совсем недавно вышли на промысел в Приморске и уже вернулись с уловом.

Качество улова проверила Госветслужба Ленобласти. Салака является основной промысловой рыбой на Балтике, её добывают в 10 раз больше корюшки, — передает пресс-служба Администрации Ленобласти.