В Ленобласти начался промысел салаки

Автор: Анастасия Щербакова
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За качеством улова следит Госветслужба Ленобласти.

В Ленинградской области начинается добыча балтийского подвида атлантической сельди салаки. Первые судна совсем недавно вышли на промысел в Приморске и уже вернулись с уловом.

Качество улова проверила Госветслужба Ленобласти. Салака является основной промысловой рыбой на Балтике, её добывают в 10 раз больше корюшки, — передает пресс-служба Администрации Ленобласти.

 

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