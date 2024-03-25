По делу о теракте в «Крокусе» появились еще трое подозреваемых

Автор: Анастасия Щербакова
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Следственный комитет просит суд об их аресте.

Следственный комитет РФ попросил суд арестовать еще троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о неких Аминчоне Исроиловиче, Диловаре Исроиловиче и Исроиле Ибрагимовиче. Двум из них предъявлено обвинение, третий — под подозрением.

По делу о теракте в "Крокусе" появились еще трое подозреваемых теракт, Крокус Сити Холл
По делу о теракте в "Крокусе" появились еще трое подозреваемых теракт, Крокус Сити Холл
По делу о теракте в "Крокусе" появились еще трое подозреваемых теракт, Крокус Сити Холл
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

У всех у них одна фамилия. Как пишет РИА Новости, подозреваемые — отец и двое его сыновей. Именно Исломовы продали исполнителям теракта в «Крокусе» белый «Рено», на котором они передвигались.

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25.03.2024 88
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