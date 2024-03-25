Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Все они обвиняются в организации теракта в концертном зале.

Аминчон Исроилович, Диловар Исроилович и Исроил Ибрагимович, подозреваемые в организации теракта в «Крокус Сити Холле», по решению Басманного суда заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы вечером, 25 марта.

Все подозреваемые будут находиться в СИЗО до 22 мая.

Арестованные — отец и двое его сыновей — владели автомобилем, который они предоставили террористам незадолго до нападения на концертный зал. Вину подозреваемые не признали.

Также ранее были арестованы все четверо исполнителей страшного теракта.