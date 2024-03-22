Французские военные в зоне СВО будут приоритетной целью российской армии — Небензя

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН.

Французские военнослужащие в зоне проведения спецоперации будут не только законной, но и приоритетной целью для российской армии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Планируя направление уже регулярных войск, Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии, — сказал дипломат.

Небензя добавил, что нынешняя риторика и действия Запада походят на «мандраж», поскольку так и не смог нанести «стратегического поражение» России.