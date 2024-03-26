Стало известно, как будет выглядеть новая спортивная школа в Новоселье

Проект школы на 1300 мест в Новоселье готовит «Строительный трест». Комитет градостроительной политики уже согласовал архитектурный облик.
По задумке авторов — группы «Строительный трест» здание состоит из нескольких объемов, которые сходятся в центре к многосветному атриуму. В центре здания будет находится открытая сцена-подиум. В школе предусмотрены бассейн, два спортивных зала, три кабинета для занятий, центр информационных образовательных ресурсов и группа свободного творчества с залом хореографии. Рядом будут размещены открытые спортивные площадки.
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».