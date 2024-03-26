В Ленобласти прошла встреча национальных общественных организаций региона

За круглым столом собрались представители более чем 20 республик, диаспор, автономий, землячеств и других объединений, которые решительно осудили организаторов и исполнителей страшного теракта в Подмосковье.

В Ленинградской области прошла встреча национальных общественных организаций региона, где обсудили недопустимость разжигания межэтнических конфликтов.

Председатель Комитета МСУ Лира Бурак, на базе которого проходило собрание, напомнила недавние слова президента Владимира Путина о том, что у террористов, убийц, нелюдей нет и не может быть национальности, и ничто и никто не может поколебать сплоченность и единство российского народа.

Здесь в Ленинградской области, нашими общими усилиями, создана замечательная атмосфера равенства и взаимопонимания между выходцами всех народов России, народами коренными и прибывшими, выходцами из ближнего и дальнего зарубежья, верующими различных религий и конфессий, — заявила Бурак.

Собравшиеся представители национальных общественных организаций почтили память жертв страшного теракта в «Крокусе», а также осудили организаторов и исполнителей нападения.