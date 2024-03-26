Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова.

Под стражей он пробудет до 22 мая.

Видео: t.me/moscowcourts

Алишер Касимов — гражданин России, уроженец Киргизии. Он женат, есть трое детей, владеет кафе в деревне Путилково. По данным РИА Новости, на заседании Касимов заявил, что даже не подозревал кому сдал свою квартиру. Вскоре заседание было закрыто от публики.

Это первый фигурант дела, на заседание которого пришли родственники – мать, брат и дядя.

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Ранее Басманный суд арестовал четверых исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позже были отправлены под стражу трое предполагаемых соучастников нападавших: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов.

По последним данным СКР, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека.