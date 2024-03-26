В ЦБ рассказали, что в Ленобласти дорожает больше всего

По данным Центробанка, годовая инфляция в Ленинградской области в феврале 2023 года ускорилась на 0,23 процентных пункта и достигла 6,01%. Главной причиной роста цен стала высокая потребительская активность жителей региона.

Согласно данным регулятора, прирост цен на продовольственные товары в Ленобласти в годовом выражении составил 6%, что на 0,12 процентных пункта меньше, чем в январе. Снижение темпов роста связано с увеличением производства огурцов и помидоров в местных теплицах, а также расширением поставок бананов и апельсинов.

Цены на непродовольственные товары в феврале 2024 года выросли в годовом выражении на 4,98% после 4,63% в январе. Основной причиной этого стал спрос, который превышал возможности расширения предложения, — указано в отчете.

При этом цены на одежду, белье и парфюмерию ускорили годовой рост из-за высокой потребительской активности. Кроме того, возросли затраты на оплату труда и логистику, что отразилось на стоимости товаров, особенно в сегментах медицинских товаров и мебели.

Услуги в Ленобласти подорожали на 7,19% — на 0,57 процентных пункта больше, чем в январе. То же касается и путевок за границу. Туры в Египет, ОАЭ и Турцию стали дороже на фоне высокого спроса. Некоторые компании также вынуждены были повысить цены на подписку на видеосервисы из-за роста затрат на производство контента и оборудование.