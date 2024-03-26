Группа «Пикник» и Симфонический оркестр Ленобласти дадут благотворительный концерт

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Вся выручка будет направлена на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в Подмосковье.

В эту среду, 27 марта, в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится Вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Музыкальная группы «Пикник» и Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» дадут благотворительный концерт.

Все средства, вырученные с мероприятия, будут направлены пострадавшим и семьям погибших в страшном теракте.

Концерт начнется в 19:00.

Вам будет интересно
Группа "Пикник" и Симфонический оркестр Ленобласти дадут благотворительный концерт Симфонический оркестр Ленинградской области, группа пикник
"Увидел людей в камуфляже с автоматами": дирижер оркестра из Ленобласти рассказал об ужасах в "Крокусе"
Во время теракта в подмосковном торговом центре находился симфонический оркестр из Ленобласти "Таврический". Всем музыкантам удалось эвакуироваться. Дирижер Симфонического оркестра Ленинградской...
22.03.2024 216
Автор