Житель Кудрово оригинально решил проблему парковки во дворе: в этом ему помогает старенькая «Ока»

Пока одни автовладельцы, чтобы занять место на парковке, используют все, что попадется под руку, у предприимчивого мужчины для этой цели припасена старенькая «Ока».
Жители спального района в Кудрово периодически наблюдают странную картину из своих окон. Сосед сперва выгоняет с парковки свой «Фольцваген», а затем на его место ставит «Оку». Как оказалось, за пределы двора старичок не выезжает и служит лишь одной цели — придержать место для основного автомобиля.
Когда мужчина возвращается, автомобили снова меняются местами. Забавные кадры публикует Mash на Мойке.
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10.03.2024 237