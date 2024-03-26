В Ленобласти задержан петербургский адвокат за расправу над агентом РУБОП в 90-е годы

Задерживали юриста с богатым криминальным прошлым сотрудники СОБРа.

В Тосненском районе Ленобласти задержан адвокат из Петербурга Александра Арутюнова.

Как передает 47news, задержанного подозревают в организации убийства Дмитрия Матвеева, агента РУБОП (Региональное управления по борьбе с организованной преступностью), давшего показания по делу о бандитизме, фигурантом которого был Арутюнов.

По версии следствия, убийство Матвеева было совершено еще в 1999-м году.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Арутюнова.