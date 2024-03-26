В Ленобласти задержан петербургский адвокат за расправу над агентом РУБОП в 90-е годы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Задерживали юриста с богатым криминальным прошлым сотрудники СОБРа.

В Тосненском районе Ленобласти задержан адвокат из Петербурга Александра Арутюнова.

Как передает 47news, задержанного подозревают в организации убийства Дмитрия Матвеева, агента РУБОП (Региональное управления по борьбе с организованной преступностью), давшего показания по делу о бандитизме, фигурантом которого был Арутюнов.

По версии следствия, убийство Матвеева было совершено еще в 1999-м году.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Арутюнова.

Вам будет интересно
В Ленобласти задержан петербургский адвокат за расправу над агентом РУБОП в 90-е годы убийство, СОБР, Ленобласть, килллер
Как задерживали опасных бандитов из 90-х в Ленобласти и Петербурге: публикуем видео
Несмотря на былые "заслуги" преступников, мероприятия прошли довольно спокойно. Пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти публикует видео задержания преступников, орудовавших в...
21.02.2024 390
Автор