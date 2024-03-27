В феврале россияне пополнили банковские вклады на рекордные 1,1 трлн рублей

В феврале 2024 года россияне положили на банковские счета рекордные для этого месяца 1,1 трлн рублей (+2,5%), подсчитали эксперты Центробанка.

Такого прироста в этом месяце не было как минимум с 2016 года.

«Это нетипично для февраля и является рекордом для этого месяца. Сказались высокие ставки по вкладам (14,79% в конце февраля) и индексация с 1 февраля социальных и страховых выплат на 7,4%», — уточнили в ЦБ.