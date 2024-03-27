В Гатчине проходят съемки исторического сериала о Павле I

В Гатчине стартовали съемки исторического сериала «Павел. Первый и последний».
По словам создателей фильма, на основе исторических документов, книг была написана история не об императоре, а о человеке — забытом матерью и презираемом ее окружением.
Видео: , ВК
Режиссером исторического сериала выступил Александр Котт, а главную роль сыграл Денис Власенко. Среди других актеров — Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Евгений Харитонов.
Вам будет интересно
Вокалистка Валерия Суслова представит Ленинградскую область на всероссийском конкурсе «Звезда-2024». Она стала победителем дополнительного кастинга фестиваля «Таврида.Арт». Валерия с детства увлекается народными...
25.03.2024 179