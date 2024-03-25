Жительница Ленобласти выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024»

Вокалистка Валерия Суслова представит Ленинградскую область на всероссийском конкурсе «Звезда-2024».

Она стала победителем дополнительного кастинга фестиваля «Таврида.Арт».

Валерия с детства увлекается народными танцами, вокалом и театром. Окончила с отличием Ленинградский областной колледж культуры и искусства по специальности «музыкальное искусство эстрады» и Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина по специальности «педагогическое образование».

Валерия является лауреатом и обладателем гран-при всероссийских и международных конкурсов. Она долгое время была участницей ансамбля русской песни, сейчас же руководит народным хором и эстрадной студией в ДК.

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В музыкальном состязании примут участие представители всех 89 регионов России. Сильнейших определят телезрители и эксперты. Конкурс стартует 6 апреля на телеканале «Звезда».