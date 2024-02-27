В Ленобласти заключены первые контракты на ремонт дорог в 2024 году

К ремонту готовятся региональные дороги во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах.

Как рассказали в правительстве 47 региона, в основе ремонтной программы лежат обращения жителей Ленобласти. Под Тосно дорожники целиком обновят подъезд к поселку Войскорово от Московского шоссе. Во Всеволожском районе будет участками отремонтирована трасса между Юкками и Кузьмолово, а также дорога к деревне Сярьги. В Приозерском районе целиком будет отремонтирован подъезд к поселку Соловьевка, а в Подпорожском — участок от Подпорожья в сторону железнодорожной станции Свирь. В Выборгском районе — участки на въезде в Каменногорск, повороте от «Скандинавии» в сторону Приозерска и около поворота в сторону Дубинино.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.