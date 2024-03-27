Количество жертв теракта в Крокусе увеличилось до 140 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Один из пострадавших в теракте скончался в больнице.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, число жертв страшного теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 140 человек.

Как стало известно, один из посетителей концертного зала в результате нападения террористов получил серьезные ранения. Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось.

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27.03.2024 61
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