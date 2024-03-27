Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает МЧС России, полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Последующие работы будут проводить уже при помощи инженерной техники.

Видео: t.me/mchs_official

В аварийно-спасательных работах участвовали более 1000 специалистов и порядка 300 единиц техники. Разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

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Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек, арестованы восемь человек. Четверых называют непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое владели автомобилем, который они предоставили террористам незадолго до нападения на концертный зал.