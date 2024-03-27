Памятник «Детям-жертвам войны на Донбассе» можно увидеть в Зайцево

Камень в основание бронзовой скульптуры заложили в Енакиево летом 2022 года, сам же монумент будет открыт 1 июня в День защиты детей. До отправки в Енакиево он временно размещен в Гатчинском районе

Бронзовую скульптуру — основу будущего монумента «Детям-жертвам войны на Донбассе» представили сегодня губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Временно ее разместили в деревне Зайцево у мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида.

«Мы 2022 году, когда приехали в Енакиево и увидели всю трагедию, решили установить памятник детям Донбасса, чьи жизни оборвала война. Символично, что памятник мы сегодня представляем у монумента жертвам нацизма. Только что мы пережили страшную трагедию в Подмосковье. Сегодня памятник напоминает нам о том, что мы должны отстоять справедливость, отстоять мир, отстоять человеческие ценности», — рассказал Александр Дрозденко.

Памятник установят у Центра детского и юношеского творчества в подшефном Енакиево. Благоустройство территории для его установки уже ведется.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно — в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.