В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

Преподаватели вузов за деньги проводили фиктивное тестирование иностранцев на знание русского языка, истории и основ законодательства России.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Петербурге раскрыли крупную криминальную схему, позволившую организовать нелегальную миграцию в страну.
Выяснилось, что коммерческая организация наняла преподавателей вузов для тестирования иностранцев на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Однако фактически проверка не проводилась.
Экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов. В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет, — передает Ирина Волк.
Ежемесячно преступная схема приносила аферистам порядка 7,5 млн рублей. По данному делу уже задержаны 30 человек.
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