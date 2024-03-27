В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

Автор: Анастасия Щербакова
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Преподаватели вузов за деньги проводили фиктивное тестирование иностранцев на знание русского языка, истории и основ законодательства России. 

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Петербурге раскрыли крупную криминальную схему, позволившую организовать нелегальную миграцию в страну.

Выяснилось, что коммерческая организация наняла преподавателей вузов для тестирования иностранцев на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Однако фактически проверка не проводилась.

Экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов. В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет, — передает Ирина Волк.

Ежемесячно преступная схема приносила аферистам порядка 7,5 млн рублей. По данному делу уже задержаны 30 человек.

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27.03.2024 67
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