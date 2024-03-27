Выдворенный из РФ в Петербурге мигрант состоял в том же чате, где завербовали исполнителей теракта в «Крокусе»

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Гражданин Таджикистана Ахмад Файзулохонзода, незаконно проживавший в Петербурге, состоял в том же чате в Телеграм, что и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Именно в этом сообществе завербовали террористов.

Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Файзулохонзода состоит в группе в Telegram, где эмиссарами террористической организации ИГ* проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22.03.2024, были завербованы в этом же интернет-сообществе, — сообщила Лебедева.

Сам Файзулохонзода по решению суда был признан виновным в нарушении миграционного законодательства РФ. Иностранец получил штраф с последующим выдворением за пределы страны.

*Исламское государство, ИГИЛ, решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, деятельность которой запрещена.