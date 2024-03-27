В Росстате раскрыли, насколько с начала года подешевели куриные яйца

По данным ведомства, с начала этого года в России наблюдается снижение цен на целый ряд продуктов питания повышенного спроса. Среди них есть и куриные яйца.

Так, с 1 января по конец марта куриные яйца подешевели на 4,68%, мясо кур — на 3,8%, а свинина и подсолнечное масло — на 0,83% и 0,42% соответственно.

При этом на отчетной неделе, в период с 19 по 25 марта, куриные яйца упали в цене на 0,56%, а мясо кур, напротив, немного подорожало — на 0,13%. При этом средние цены на свинину снизились на 0,07%, а на подсолнечное масло выросли на 0,12%.