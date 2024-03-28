На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют полосу

В связи с уборкой смета на КАД ограничат движение транспорта на участке внутреннего кольца между развязками с Таллинским шоссе (трасса А-180 «Нарва») и Красносельским шоссе (дорога «Стрельна – Пески»).

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 марта по 1 апреля будет перекрыта третья полоса, а по первой и второй полосам — введено ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца с 80 по 85 км круглосуточно в две смены.