В Ленобласти ввели будут наказывать тех, кто не исполняет решений губернатора

Речь в принятых в областной закон «Об административных правонарушениях» изменениях идет об административной ответственности, которая грозит всем за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора или оперативного штаба региона.

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, указом Президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года на территории ряда субъектов РФ (в том числе и на территории 47 региона) введен режим «уровень базовой готовности», для реализации мер которого был создан Оперативный штаб. Решения высшего должностного лица субъекта РФ или оперативного штаба являются обязательными для исполнения. При этом ответственность за неисполнение этих решений была не предусмотрена. Данный законопроект устраняет эту коллизию.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные лица органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего организационное обеспечение деятельности Оперативного штаба, а также должностные лица органов местного самоуправления. Рассмотрение дела об административных правонарушениях возлагается на мировых судьей.

По решению депутатов Законодательного собрания Ленинградской области законопроект был вчера, 27 марта, принят сразу в трех чтениях.