Соглашение Ленобласти с Санкт-Петербургом о перевозках граждан продлено еще на три года

Средства на реализацию Соглашения заложены в областном бюджете, а также бюджетом Петербурга предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию Соглашения по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте

Вчера, 27 марта, депутаты областного парламента на очередном пленарном заседании ЗакСа приняли проект областного закона «Об утверждении соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области».

Законопроектом утверждается соглашение по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, подписанное в Санкт-Петербурге 29 декабря 2023 года. Оно предусматривает перевозку отдельных категорий граждан, имеющих место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области, на метрополитене, муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок Санкт-Петербурга, а также перевозку отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, и граждан Российской Федерации без определенного места жительства на муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок Ленинградской области.

Соглашением обеспечивается перевозка граждан, в отношении которых областным законом №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» установлен льготный или бесплатный проезд на основании единого социального проездного билета.

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Также Соглашением дополнен перечень граждан РФ, имеющих место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области, перевозка которых осуществляется в рамках Соглашения. Оно будет распространяться на членов семей участников специальной военной операции, право на льготный проезд которым определено в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2022 №758 «Об установлении права льготного проезда по единым социальным проездным билетам на основе бесконтактных электронных пластиковых карт членам семей участников специальной военной операции и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 июля 2018 года № 273».

Средства на реализацию Соглашения заложены в областном бюджете, а также бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте

Аналогичный закон Санкт-Петербурга уже принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 31 января 2024 года. Законопроект депутаты приняли сразу в трех чтениях. Отметим, что подобные меры действуют уже много лет, документ традиционно утверждается на три года.