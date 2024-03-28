Российская армия уничтожила еще один американский Abrams в зоне СВО

Иностранная бронетехника была подбита на Авдеевском направлении.

Минобороны РФ 28 марта сообщило об еще одном уничтоженном в зоне СВО танке Abrams. Информация об этом появилась в ежедневной сводке оборонного ведомства в Телеграм.

Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30, — указано в сообщении.