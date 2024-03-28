Отца-тирана из Петербурга, морившего голодом дочь, отправили в СИЗО

Также мужчина систематически избивал собственного ребенка и садил его на цепь.

Суд постановил арестовать жителя Петербурга за извращенные методы воспитания дочери. Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый систематически наносил побои малолетней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры, — передает прокуратура города.

Как ранее рассказывал Ivbg.ru, неблагополучная семья переехала в Петербург из Белоруссии. 12-летняя девочка жила только с отцом. Мать осталась в республике и ведет асоциальный образ жизни.

Спасли ребенка соседи, которые услышали громкий детский крик из квартиры и вызвали полицейских.

Также стало известно, в каких условиях жил ребенок, подвергавшийся издевательствам.