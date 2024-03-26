Появилось фото петербургской квартиры, где росла девочка-маугли

Отец систематически издевался над ребенком. Девочка часто сидела на цепи, голодала и терпела побои и унижения.

Стало известно, в каких условиях жила 12-летняя девочка, над которой систематически издевался отец. От увиденного — волосы дыбом. В квартире, где проживал ребенок, царит тотальная антисанитария. Все жилое помещение буквально завалено мусором.

Более того, девочка была вынуждена годами терпеть унижения и побои отца. Мужчина практиковал изощренные методы воспитания, лишая ребенка еды и приковывая на цепь за малейшие проступки.

К счастью, ребенку смогли помочь неравнодушные соседи, которые отреагировали на громкие крики из квартиры, и вызвали полицию.

Сейчас девочка находится в социальном приюте. В отношении отца-тирана возбуждено уголовное дело.