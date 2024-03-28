Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами

Автор: Анастасия Щербакова
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Все они расположены в Волховском районе.

В Ленинградской области культурным наследием признаны пять сооружений, расположенных в Волховском районе.

Как рассказали в региональном комитете по сохранению культурного наследия, среди них теперь: железнодорожный вокзал на станции Паша 1916-го года постройки, водонапорная башня 1915-го, Дом для железнодорожных служащих в селе Паша, а  также Свирский маяк и маяк Торпак.

Была проделана большая работа и мы рады сообщить, что 26 марта комитетом были выпущены приказы, согласно которым все вышеуказанные объекты включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия, — указано в сообщении Леноблнаследия.
Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами Ленобласть, культурное наследие
Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами Ленобласть, культурное наследие
Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами Ленобласть, культурное наследие
Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами Ленобласть, культурное наследие
Фото: Леноблнаследие/ Телеграм
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Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами Ленобласть, культурное наследие
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