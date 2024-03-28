Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами

Все они расположены в Волховском районе.
В Ленинградской области культурным наследием признаны пять сооружений, расположенных в Волховском районе.
Как рассказали в региональном комитете по сохранению культурного наследия, среди них теперь: железнодорожный вокзал на станции Паша 1916-го года постройки, водонапорная башня 1915-го, Дом для железнодорожных служащих в селе Паша, а также Свирский маяк и маяк Торпак.
Была проделана большая работа и мы рады сообщить, что 26 марта комитетом были выпущены приказы, согласно которым все вышеуказанные объекты включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия, — указано в сообщении Леноблнаследия.
Фото: Леноблнаследие/ Телеграм
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