Культурное наследие Ленобласти пополнилось еще пятью объектами

Все они расположены в Волховском районе.

В Ленинградской области культурным наследием признаны пять сооружений, расположенных в Волховском районе.

Как рассказали в региональном комитете по сохранению культурного наследия, среди них теперь: железнодорожный вокзал на станции Паша 1916-го года постройки, водонапорная башня 1915-го, Дом для железнодорожных служащих в селе Паша, а также Свирский маяк и маяк Торпак.

Была проделана большая работа и мы рады сообщить, что 26 марта комитетом были выпущены приказы, согласно которым все вышеуказанные объекты включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия, — указано в сообщении Леноблнаследия.