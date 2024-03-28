Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 29 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 29 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 22+500 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, мойка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, ремонт МБО.

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А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий от песка и пыли механизированным способом;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка полосы отвода от мусора;

— км 47-55 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока «Нью-Джерси».

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения и шумозащитных экранов;

— км 0-12 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

— км 15-16, транспортная развязка км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 37-56 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

— км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

— км 50-55 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 09:30 до 18:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

— км 34-38 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 09:30 до 17:00, очистка и мойка шумозащитных экранов (ШЗЭ) от пыли и грязи.