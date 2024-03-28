В Шушарах рабочего придавило многотонным краном

Шансов спастись у мужчины не было.

В Шушарах во время строительных работ на объекте произошел несчастный случай. Многотонный кран опрокинулся на бок. Рядом со спецтехникой находился мужчина.

По данным СМИ, металлический кран упал прямо на рабочего. Он умер до приезда скорой помощи.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается полиция.