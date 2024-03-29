В Светогорске простились с погибшим в зоне СВО Борисом Азимовым

В Выборгском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Борисом Азимовым.

Борис Азимов погиб 8 марта, когда вызвался обезвредить вражеский дрон, но перед смертью успел закрыть собой сослуживцев. Ему было 32 года.

Борис Азимов родился в Риге, в 1999 году его семья переехала в Светогорск. Он окончил Светогорскую школу №1, после местный политехнический колледж, где отучился на сварщика. С 2011 по 2012 годы служил в армии, а затем работал в различных компаниях.

Бойца с воинскими почестями похоронили на Аллее славы, что находится на городском кладбище. В момент погребения в его честь прозвучали троекратные залпы.