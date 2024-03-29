Дорожники Ленобласти рассказали, стоит ли «переобувать» автомобили

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти не рекомендует переобувать автомобили, несмотря на теплую погоду.

Снимок экрана 2024-03-21 в 09.46.14
Фото: baltphoto.ru

«Что касается «переобувки» машин, то пока еще рано. Да, теплеет, да, ветер уже не заставляет щурить глаза от холода, но ночные заморозки не отпускают. И гололедица по утрам», — рассказали специалисты.

К тому же в ближайшие выходные синоптики прогнозируют в Ленобласти дождь и туман.

Вам будет интересно
Дорожники Ленобласти рассказали, стоит ли «переобувать» автомобили машины, Ленобласть, Комитет по дорожному хозяйству, зимние шины, автомобиль
Ретроградный Меркурий накроет Землю с 1 апреля
Ретроградный Меркурий накроет Землю с 1 по 25 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на астролога Виктории Кременсковой. Ретроградный Меркурий –...
29.03.2024 68
Автор