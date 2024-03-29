Дорожники Ленобласти рассказали, стоит ли «переобувать» автомобили

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти не рекомендует переобувать автомобили, несмотря на теплую погоду.
«Что касается «переобувки» машин, то пока еще рано. Да, теплеет, да, ветер уже не заставляет щурить глаза от холода, но ночные заморозки не отпускают. И гололедица по утрам», — рассказали специалисты.
К тому же в ближайшие выходные синоптики прогнозируют в Ленобласти дождь и туман.
Вам будет интересно
Ретроградный Меркурий накроет Землю с 1 по 25 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на астролога Виктории Кременсковой. Ретроградный Меркурий –...
29.03.2024 68