Число жертв теракта в «Крокусе» продолжает расти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Сегодня стало известно, что в больнице скончался еще один посетитель концертного зала, пострадавший во время теракта.

Как сообщает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в больнице скончался еще один человек, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холл». Врачи боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось.

По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человека.

Вам будет интересно
Число жертв теракта в "Крокусе" продолжает расти теракт, Крокус Сити Холл
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек
Число пострадавших при теракте в «Крокусе Сити Холле» выросло до 382 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф. В...
29.03.2024 44
Автор