Число жертв теракта в «Крокусе» продолжает расти

Сегодня стало известно, что в больнице скончался еще один посетитель концертного зала, пострадавший во время теракта.

Как сообщает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в больнице скончался еще один человек, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холл». Врачи боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось.

По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человека.