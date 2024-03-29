Число жертв теракта в «Крокусе» продолжает расти

Сегодня стало известно, что в больнице скончался еще один посетитель концертного зала, пострадавший во время теракта.
Как сообщает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в больнице скончался еще один человек, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холл». Врачи боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось.
По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человека.
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29.03.2024 44