Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек

Автор: Гузель Галимова
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Число пострадавших при теракте в «Крокусе Сити Холле» выросло до 382 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

В их числе девять детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. 165 человек были госпитализированы, 95 из них уже выписаны.

Число погибших, по последним данным, составляет 143 человека.

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям перед концертом. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Арестованы восемь человек, в том числе четверо исполнителей.

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