Американский профессор уверен, что Украина потеряет еще 20% территорий.
Украина неспособна противостоять России и выйдет из военного конфликта страной-изгоем со значительными территориальными потерями. Такой вердикт озвучил американский профессор Джон Миршаймер иностранной прессе.
Русские одержат победу, <…> единственный интересный вопрос заключается в том, какие еще территории они получат. Я полагаю, что они возьмут под контроль более 20 процентов. <…> Украина станет недееспособным государством-изгоем, — заявил Миршаймер в интервью Judging Freedom.
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28.01.2024 2879