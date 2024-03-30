Мужчину, пропавшего во время сплава по реке Тосна, нашли мертвым

В Ленобласти обнаружили тело пропавшего на сплаве по реке Тосна 40-летнего мужчины.
В полицию ранее обратилась супруга экстремала. Они договорились встретиться в условленном месте ниже по течению, однако мужа женщина так и не дождалась. Прибывшие на место спасатели нашли пустую лодку в районе порогов у поселка Ульяновка. Было исследовано 1,5 километра левого и правого берегов Тосны.
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