Мужчину, пропавшего во время сплава по реке Тосна, нашли мертвым

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти обнаружили тело пропавшего на сплаве по реке Тосна 40-летнего мужчины.

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Фото: t.me/acclenobl

В полицию ранее обратилась супруга экстремала. Они договорились встретиться в условленном месте ниже по течению, однако мужа женщина так и не дождалась. Прибывшие на место спасатели нашли пустую лодку в районе порогов у поселка Ульяновка. Было исследовано 1,5 километра левого и правого берегов Тосны.

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