Мужчину, пропавшего во время сплава по реке Тосна, нашли мертвым

В Ленобласти обнаружили тело пропавшего на сплаве по реке Тосна 40-летнего мужчины.

В полицию ранее обратилась супруга экстремала. Они договорились встретиться в условленном месте ниже по течению, однако мужа женщина так и не дождалась. Прибывшие на место спасатели нашли пустую лодку в районе порогов у поселка Ульяновка. Было исследовано 1,5 километра левого и правого берегов Тосны.