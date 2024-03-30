Зеленский впервые допустил переговоры с РФ без выхода на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News. Хотя ранее сообщал, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.

Как утверждает Зеленский, Москва будет «готова к диалогу», если Киев сможет выйти на границы 2022 года — до начала специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что для такого результата нужны не только военные шаги со стороны Киева, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».