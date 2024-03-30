Хирургам Всеволожской больницы удалось спасти ногу бойца СВО

Врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы поставили на ноги бойца, который получил серьезное ранение в зоне СВО.

Два года назад Владимир отправился в зону СВО по контракту. Во время штурма позиций противника он получил ранение в ногу двумя пулями из автомата Калашникова. Был эвакуирован в госпиталь города Луганска – врачи собрали кость буквально по кускам. Однако в рану попала инфекция, а после срастания перелома произошло укорочение ноги. Был установлен аппарат Илизарова. Лечение заняло чуть более года, было проведено 25 операций.

Фото: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" Фото: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" Фото: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" Фото: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"

Фото: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"

После завершения контракта Владимир вернулся домой и обратился за помощью во Всеволожскую КМБ. Было проведено еще семь операций. В итоге, удалось справиться со всеми трудностями, рана зажила, пациент ходит уже почти с полной нагрузкой.

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Боец благодарит за лечение Ивана Ендовицкого, Бориса Майорова, и Ивана Корнилова. Также мужчина отметил работу анестезиолога Юлии Хугаевой.