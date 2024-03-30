Средний размер социальной пенсии с 1 апреля составит 13,5 тыс. рублей

Средний размер социальной пенсии в России с 1 апреля составит 13,5 тыс. рублей, сообщили в Социальном фонде.
Индексация произойдет автоматически. Выплаты будут увеличены на 7,5%
Уточняется, что социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составит почти 20 тыс. рублей, социальная пенсия взрослым людям с инвалидностью первой группы — 20,1 тыс. рублей.
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05.03.2024 198