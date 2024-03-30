Средний размер социальной пенсии с 1 апреля составит 13,5 тыс. рублей

Средний размер социальной пенсии в России с 1 апреля составит 13,5 тыс. рублей, сообщили в Социальном фонде.

Индексация произойдет автоматически. Выплаты будут увеличены на 7,5%

Уточняется, что социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составит почти 20 тыс. рублей, социальная пенсия взрослым людям с инвалидностью первой группы — 20,1 тыс. рублей.