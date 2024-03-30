Сотни правонарушений выявлено после тотальной проверки машин под Петербургом

В пятницу, 29 марта, на более чем 30 трассах на въезде в Петербург прошли масштабные рейды.

В общей сложности было остановлено более 4,5 тысяч автомобилей, проверено более 5 тысяч человек, в том числе почти 1,5 тысячи иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Итог, выявлено несколько сотен различных административных правонарушений, из них около 300 связаны с нарушением миграционного законодательства и ПДД. Также возбуждено около 10 уголовных дел по фактам краж и подделки документов.