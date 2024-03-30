Полиция задержала жителя Тихвина за комментарий о теракте

Полиция задержала жителя Тихвина после комментария под постом о теракте в «Крокус Сити Холле» в группе «Подслушано | Тихвин» в ВК.

Сотрудники полиции увидели в комментарии признаки оправдания терроризма. Автором оказался 26-летний молодой человек. Он признал свою вину и объяснил, что своим комментарием хотел снизить эмоциональность других пользователей — на его взгляд, излишнюю, пишет «Фонтанка».

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Молодого человека отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено.

Ранее в Петербурге мигранта обвинили в оправдании терроризма после комментариев о теракте в «Крокусе».