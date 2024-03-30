Иностранные послы приехали к мемориалу у «Крокуса» почтить память жертв теракта

Послы несколько десятков стран, в том числе представители недружественных государств, приехали к мемориалу у «Крокус сити холла», чтобы почтить память жертв теракта.
Видео: РИА Новости.
Церемония прошла на девятый день трагедии. Представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки, международных организаций возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта, сообщает РИА Новости.
Вам будет интересно
Известны новые детали расследования теракта в концертном зале. Как передает Следственный комитет РФ, в ходе допроса исполнителей теракта в "Крокус Сити...
29.03.2024 73
В ходе акции памяти была объявлена минута молчания.