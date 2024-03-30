Иностранные послы приехали к мемориалу у «Крокуса» почтить память жертв теракта

Послы несколько десятков стран, в том числе представители недружественных государств, приехали к мемориалу у «Крокус сити холла», чтобы почтить память жертв теракта.

Видео: РИА Новости.

Церемония прошла на девятый день трагедии. Представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки, международных организаций возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта, сообщает РИА Новости.

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В ходе акции памяти была объявлена минута молчания.