В Ленобласть пришла весна: 31 марта без существенных осадков и до +16 градусов

Автор: Анастасия Щербакова
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Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день марта.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области преимущественно ожидается теплая погода без существенных осадков.

Днем столбики термометров покажут  от +11 до +16 градусов, а местами все же температура достигнет максимум +8 градусов.

Скорость ветра составит в пределах 2-5 метров в секунду, а уровень атмосферного давления будет повышаться.

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30.03.2024 58
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