В Ленобласть пришла весна: 31 марта без существенных осадков и до +16 градусов

Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день марта.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области преимущественно ожидается теплая погода без существенных осадков.
Днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, а местами все же температура достигнет максимум +8 градусов.
Скорость ветра составит в пределах 2-5 метров в секунду, а уровень атмосферного давления будет повышаться.
Вам будет интересно
У лисиц в Ленинградской области продолжается гон. Как рассказал биолог Павел Глазков, вторая половина марта - самое время для активного поиска...
30.03.2024 58