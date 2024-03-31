В Ленобласть пришла весна: 31 марта без существенных осадков и до +16 градусов

Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день марта.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области преимущественно ожидается теплая погода без существенных осадков.

Днем столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, а местами все же температура достигнет максимум +8 градусов.

Скорость ветра составит в пределах 2-5 метров в секунду, а уровень атмосферного давления будет повышаться.