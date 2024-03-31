Илон Маск заявил, что Украина потеряет еще один крупный город

Американский предприниматель считает, что чем дольше длится конфликт, тем больше территорий будет терять Украина.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Украина близка к потере Одессы и, как следствие, утраты выхода к Черному морю.
Чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий Россия будет приобретать, — написал предприниматель в своих соцсетях.
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29.03.2024 92