Глава МИД Финляндии не исключила отправку военных на Украину

При этом дипломат считает, что пока такой необходимости нет.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в будущем страны Запада все же могут отправить войска на Украину. Однако сейчас такой необходимости нет.

Сейчас не время отправлять войска (на Украину), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать, — заявила она иностранной прессе.