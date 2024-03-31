Глава МИД Финляндии не исключила отправку военных на Украину

При этом дипломат считает, что пока такой необходимости нет.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в будущем страны Запада все же могут отправить войска на Украину. Однако сейчас такой необходимости нет.
Сейчас не время отправлять войска (на Украину), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать, — заявила она иностранной прессе.
Вам будет интересно
Американский предприниматель считает, что чем дольше длится конфликт, тем больше территорий будет терять Украина. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил,...
31.03.2024 8