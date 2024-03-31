Глава МИД Финляндии не исключила отправку военных на Украину

Автор: Анастасия Щербакова
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При этом дипломат считает, что пока такой необходимости нет.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в будущем страны Запада все же могут отправить войска на Украину. Однако сейчас такой необходимости нет.

Сейчас не время отправлять войска (на Украину), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать, — заявила она иностранной прессе.
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