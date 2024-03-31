В России ожидается рост цен на летние шины до 50%

То же касается и услуг шиномонтажа.

Проблемы с логистикой автомобильной резины могут спровоцировать рост цен на эту продукцию до 30-50%, предполагают эксперты «Shot. Проверка». Особенно это касается премиальных брендов шин.

Так, например, комплект Nokian, Pirelli и Bridgestone автовладельцам может обойтись в 50 тысяч рублей. При этом ждать доставки резины придется месяцами.

Российские бренды также могут начать дорожать, поскольку спрос из-за дефицита и малого предложения европейской продукции будет расти.