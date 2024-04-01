Трамвай загорелся ранним утром в Петербурге

В Петербурге ранним утром 1 апреля загорелся трамвай №48 на улице Покрышева.

Сообщение о пожаре поступило в 6.39, огонь ликвидировали в 7.05. На месте работали 10 пожарных, задействовав 2 спецтехники. Обошлось без пострадавших.

Видео: Мэш на Мойке

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что временно изменен маршрут автобуса №211. На месте образовалась пробка.