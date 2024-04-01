Трамвай загорелся ранним утром в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Петербурге ранним утром 1 апреля загорелся трамвай №48 на улице Покрышева.

Сообщение о пожаре поступило в 6.39, огонь ликвидировали в 7.05. На месте работали 10 пожарных, задействовав 2 спецтехники. Обошлось без пострадавших.

Видео: Мэш на Мойке

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что временно изменен маршрут автобуса №211. На месте образовалась пробка.

Вам будет интересно
Трамвай загорелся ранним утром в Петербурге трамвай, пожар, Петербург
Шестиклассника и его приятеля арестовали за поджог релейного шкафа на Удельной
В Петербурге арестованы 14-летний школьник и 20-летний юноша. Их подозревают в попытке теракта на железнодорожной станции Удельная. Под стражей они пробудут...
27.03.2024 152
Автор