Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти интересной и удачной недели

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В понедельник, 1 апреля, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем интересной и удачной недели.

photo_2024-04-01 09.06.57
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

«В природных заказниках Ленобласти потеплело: туристы гуляют без обуви. А может, и не туристы? Внимательные следопыты по фото могут определить: кто прогуливался по берегу, примерный возраст и цель «путешествия»», — подписал фото глава района.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти интересной и удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в апреле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в апреле 2024 года. На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии,...
28.03.2024 165
Автор