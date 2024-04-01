Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти интересной и удачной недели

В понедельник, 1 апреля, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем интересной и удачной недели.

«В природных заказниках Ленобласти потеплело: туристы гуляют без обуви. А может, и не туристы? Внимательные следопыты по фото могут определить: кто прогуливался по берегу, примерный возраст и цель «путешествия»», — подписал фото глава района.